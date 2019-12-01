Специализированный разбор авто
Доступность автомобиля – для многих самый важный критерий во время приобретения транспортного средства. Это понятно, ведь далеко…
Доступность автомобиля – для многих самый важный критерий во время приобретения транспортного средства. Это понятно, ведь далеко…
Наверняка многие автолюбители сталкивались с такой проблемой, как длительно негаснущая лампа давления масла.
Opel возвращается в РФ. Первой моделью, доступной к продажам у российских дилеров марки, станет кроссовер Opel Grandland X. Цена автоновинки 2020 года – от миллиона 799 тысяч рублей.
В 2006 году европейское подразделение компании Nissan выпустило модель Qashqai. Она представляет собой среднеразмерный кроссовер, который стал…
Бестселлеры и долгожители рынка США в классе полноразмерных внедорожников Chevrolet Tahoe и Chevrolet Suburban подверглись весомому обновлению и выйдут к августу 2020.
На рынке появляется все больше гибридных автомобилей. Гибридный привод имеет много превосходств, но имеются и недостатки. Есть…
Всё наше будущее будет так или иначе связано с электричеством, а если говорить об автомобилестроении, то речь будет идти именно о электромобилях.
Модель Lada Largus Cross у автомобильных экспертов моментально получила ироничное прозвище «псевдо кроссовер».
На сегодняшний день на дорогах страны очень много автомобилей китайского производства. Ещё лет десять назад такого не было.
Высокооктановое топливо «на слуху» у многих современных автовладельцев. Действительно, все больше автозаправочных станций предлагают потребителю бензин с октановым числом 98 (и даже 100).