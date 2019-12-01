Секрет надёжности Nissan Qashqai

В 2006 году европейское подразделение компании Nissan выпустило модель Qashqai. Она представляет собой среднеразмерный кроссовер, который стал…

АИ-98 и АИ-100. Какими проблемами грозит использование высокооктанового бензина?

Высокооктановое топливо «на слуху» у многих современных автовладельцев. Действительно, все больше автозаправочных станций предлагают потребителю бензин с октановым числом 98 (и даже 100).